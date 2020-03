LafargeHolcim-Aktien nach Guidance-Aussetzung unter Druck

Die Aktien von LafargeHolcim werden am Freitag von der Aussetzung der Jahresprognose belastet. Die im Februar gegebene Guidance sei aufgrund der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie zunehmend unrealistisch geworden, heisst es in ersten Kommentaren. Die Geschwindigkeit, in der das Unternehmen auf die Lage reagiert, wird positiv gewertet, ebenso wie das Festhalten an der Dividendenausschüttung.