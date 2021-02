LafargeHolcim ernennt Jamie Gentoso zur Leiterin von Segment Lösungen & Produkte

Aufbauend auf der Übernahme von Firestone habe der Verwaltungsrat beschlossen, in der Konzernleitung diese neue Position zu schaffen, hiess es in der Mitteilung des Zementkonzerns vom Freitag. Gentoso verfüge über eine "hervorragende Erfolgsbilanz" in der Geschäftsentwicklung und der Beschleunigung des Wachstums. Die neue Rolle orientiere sich an der "Vision, das vierte Geschäftssegment Solutions & Products zu einem starken Treiber für Wachstum und Nachhaltigkeit" zu entwickeln.

Um die "Einfachheit und Effizienz zu verbessern", werden ausserdem die Regionen Europa sowie Mittlerer Osten und Afrika (MEA) in eine neue Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) integriert. Miljan Gutovic, der bisherige Leiter der Region MEA, wird zum 1. März 2021 die Verantwortung für die erweiterte Region übernehmen.

Marcel Cobuz habe sich derweil entschieden, LafargeHolcim zu verlassen, um neue Möglichkeiten ausserhalb des Unternehmens zu verfolgen. Die Zahlenverantwortung liege nun bei den fünf Leitern der Regionen EMEA, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik und des globalen Segments Lösungen & Produkte.

