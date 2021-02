LafargeHolcim kauft in den Regionen Lyon und Mailand zu

LafargeHolcim bleibt seiner Strategie treu, in Bereichen ausserhalb der Zementherstellung durch Ergänzungs-Zukäufe zu wachsen. Mit zwei Akquisitionen in Italein und Frankreich wird die Position bei Transportbeton und Zuschlagstoffen gestärkt, wie es in einer Mitteilung am Montag heisst.