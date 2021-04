LafargeHolcim legt guten Jahresstart hin und verdoppelt Gewinn

(Zusammenfassung) - LafargeHolcim ist so gut wie noch nie in ein neues Jahr gestartet. Der weltgrösste Zementhersteller hat im ersten Quartal 2021 bei einem etwas höheren Umsatz den Betriebsgewinn verdoppelt. Der Konzern rechnet nun mit einer Beschleunigung des Wachstums und hebt seinen Ausblick für das laufende Jahr an.