Der Baustoffkonzern LafargeHolcim tritt dem amerikanischen "MIT Climate and Sustainability Consortium" (MCSC) als eines der Gründungsmitglieder bei. Ziel der an die technische Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology angeschlossenen Organisation ist es, die Massnahmen mit Bezug auf den Klimawandel durch technologische Innovation zu beschleunigen, wie es in einer Medienmitteilung am Donnerstagabend heisst.