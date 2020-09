Der Zementkonzern LafargeHolcim will seinen Kohlenstoff-Ausstoss bis 2030 deutlich reduzieren. So soll die Menge CO2 pro Tonne Zement bis 2030 auf 475 Kilogramm verringert werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vergangenen Jahr lag der Ausstoss bei 561 Kilogramm je Tonne.