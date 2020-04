Sanjeev Malhan ist seit Oktober 2018 Chief Financial Officer für den Geschäftsbereich Süsswaren bei der in Indien ansässigen DS Group. Diese wurde 1929 als kleines Parfüm-Geschäft gegründet und ist den Angaben zufolge heute ein breit diversifiziertes Konglomerat mit Hauptsitz in Noida. Im Juni vergangenen Jahres hat DS Group 12,3 Prozent an Lalique erworben.

sig/rw

(AWP)