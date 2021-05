Tolson ist den Angaben zufolge CEO der Tolson Consulting Company sowie Verwaltungsratsmitglied bei Delek US Holdings und Fenix Marine Services. Ihr Erfahrung in der Energiebranche und mit Softwareunternehmen sei also eine wertvolle Perspektive für Landis+Gyr. Auf eine Wiederwahl in das Aufsichtsgremium von Landis+Gyr verzichte indes Pierre-Alain Graf.

ra/hr

(AWP)