Der Energiemanagement-Spezialist Landis+Gyr hat den im Dezember angekündigten Verkauf seiner Beteiligung am Joint Venture Intellihub Operations Pty Ltd abgeschlossen. Landis hat die Beteiligung für über 310 Millionen australische Dollar an den globalen Vermögensverwalter Brookfield abgegeben, wie das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung früher gemachte Angaben bestätigte.