Landis+Gyr-Verwaltungsrätin Mary Kipp zieht Kandidatur zur Wiederwahl zurück

Anfang Juni wurde bekannt, dass die an der US-Börse kotierte El Paso Electric Company vom Infrastructure Investments Fund (IIF) übernommen wird. Das von J.P. Morgan Investment Management verwaltete Anlagevehikel besitzt 19 Portfoliounternehmen, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Westeuropa und Australien aktiv sind. Elf davon seien in den Bereichen Energie, Versorgung und Stromerzeugung tätig.

"Da die El Paso Electric nun von IIF übernommen wird, stelle ich mich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat, um jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden", wurde Kipp in der Mitteilung zitiert. Diese Konflikte könnten entstehen, wenn Landis+Gyr an Geschäftsausschreibungen mit Versorgungsunternehmen teilnehmen sollte, die im Besitz von IIF sind.

mk/ra

(AWP)