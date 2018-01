Langjähriger Finanzchef der Baloise-Gruppe verstorben

Egloff mit Jahrgang 1958 war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen jahrzehntelang in der Assekuranz tätig. Sein Berufsleben führte ihn unter anderem über Kaderpositionen bei den Winterthur Versicherungen und Zurich Financial Services Schweiz bis hin zum Mitglied der Konzernleitung der Baloise-Gruppe.

Bei letzterer verantwortete er ab Dezember 2004 den Konzernbereich Finanzen. Im Herbst 2016 hatte Egloff seinen Rücktritt im Jahr 2017 angekündigt und schied dann per April 2017 als Finanzchef der Baloise-Gruppe aus. Der Versicherer bestätigte am Mittwochmorgen den Todesfall gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Egloffs unabhängiger Geist, seine Verlässlichkeit und sein scharfer Wortwitz wurden in Finanzkreisen besonders geschätzt.

(AWP)