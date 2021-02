Lanxess stärkt Geschäft für antimikrobielle Mittel mit US-Übernahme

(Neu: Zachert-Äusserungen im 1. Absatz, Details zum Ebitda-Beitrag im 4. Absatz) - Der Chemiekonzern Lanxess will sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Für 1,04 Milliarden US-Dollar (867 Mio Euro) soll Emerald Kalama Chemical gekauft werden, wie der Kölner Konzern am Sonntag mitteilte. Der Deal solle mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen werden. "Wir (...) erschliessen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung. Darüber werde die Präsenz in der Wachstumsregion Nordamerika vergrössert.