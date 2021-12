Leclanché: MPCES investiert in Strom-Projekt in der Karibik

Dafür hat MPCES mit Hauptsitz in den Niederlanden 40 Prozent der Anteile an der Holdinggesellschaft "Green Power Plant" des Projekts erworben, an der Leclanché 60 Prozent hält. MPCES werde bis zu 17 Millionen US-Dollar investieren, heisst es weiter.

Das Projekt für Photovoltaik und Batteriespeicher im Basseterre Valley von St. Kitts nahe der Hauptstadt Basseterre wurde mit der Leclanché Energy Management Software (L-EMS) entwickelt. Es erfordert insgesamt 74 Millionen US-Dollar an Investitionen. Am Ende solle es einen Drittel des Grundlastbedarfs an Strom von St. Kitts für die nächsten 20 bis 25 Jahre decken und gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen des Landes um mehr als 740'000 Tonnen reduzieren.

tv/jb

(AWP)