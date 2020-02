Leclanché zeichnet zwei neue Wandelanleihen

Bis 39 Millionen Franken kommen von der US-Fondsgesellschaft Yorkville Advisors. Die erste Tranche von 2,9 Millionen wurde bereits gezogen, teilte Leclanché am Dienstag mit. Die Vereinbarung sehe vor, dass das Darlehen innerhalb von zwei Jahren in Anspruch genommen werde. Jede dieser Anleihe könne in Leclanché-Aktien gewandelt werden.

Von FEFAM kommen weitere 25 Millionen Franken. Der Leclanché-Mehrheitsaktionär habe sich bereit erklärt, den Betrag zur Betriebsmittelfinanzierung mit einem festen Tranchenziehungsplan zur Verfügung zu stellen.

Weitere Einzelheiten zum Businessplan und der Finanzierung werde Leclanché in den kommenden Wochen bekannt gegeben, heisst es weiter. Das Unternehmen will seine Kapazitäten zur Fertigung von Batterie-Zellen in Deutschland auf 3 Millionen Stück pro Jahr verdreifachen.

Leclanché stellt Batterien her, die etwa in Schiffen, Zügen oder Cars eingesetzt werden sowie in stationären industriellen Energiespeichern.

ra/tt

(AWP)