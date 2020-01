Lego will in Indien expandieren

Der Spiele-Hersteller Lego will sein Engagement auf dem indischen Markt ausbauen. "Dort leben 400 Millionen Kinder", sagte Lego-Chef Niels Christiansen der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Spielwarenmesse in Nürnberg. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Lebensstandard vieler Familien weiter steigen werde und so die Nachfrage nach Lego zunehme. Auf dem Subkontinent entstehe derzeit eine Niederlassung in Mumbai.