Leonteq wählt Raiffeisen-Vertreter Dominik Schärer in den Verwaltungsrat

Schäfer sei nun für eine Amtszeit bis zur Generalversammlung 2020 ins Amt gewählt worden, teilte Leonteq am Donnerstagabend mit. Insgesamt hätten 992 Aktionäre an der Versammlung in Zürich abgestimmt, die rund 69,8 Prozent der ausgegebenen Aktien kontrollierten.

Im Juli war bekannt geworden, dass Raiffeisen den vakanten Verwaltungsratssitz bei Leonteq mit Schäfer besetzen will. Bis spätestens Ende September sollte dieser gewählt werden. Raiffeisen hält 29 Prozent an dem auf strukturierte Produkte spezialisierten Unternehmen.

ys/jb

(AWP)