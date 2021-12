LGT Bank Schweiz stellt Geschäftsleitung neu auf

Der Schweizer Ableger der liechtensteinischen LGT baut ihre Geschäftsleitung um. Das langjährige Geschäftsleitungsmitglied und Head Private Banking International für das Geschäft der LGT Bank Schweiz in den Regionen Zentral-, Süd- und Osteuropa, Lateinamerika und Middle East, Rémy de Bruyn, zieht sich Mitte 2022 von seinen operativen Tätigkeit zurück und wird der Bank in Zukunft beratend zur Seite stehen, wie die LGT am Dienstag mitteilte.