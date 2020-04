Mit einem Umsatzplus hat der Technologie-Konzern Liebherr das vergangenen Geschäftsjahr abgeschlossen. 2019 erzielte der Hersteller von Krananlagen, Bergbaugeräten, Verkehrstechnik und Haushaltsgeräten einen Erlös von 11,75 Milliarden Euro. Das sei ein Plus von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Bulle sowie in Biberach an der Riss am Montag mit. Der Gewinn liege mit 429 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau.