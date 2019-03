Liechtensteinische Landesbank ernennt neuen Geschäftsführer für LLB Österreich

Bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) kommt es zum Wechsel an der Spitze der österreichischen Tochtergesellschaft. Robert Löw wird per Mitte Mai das Amt des CEO der LLB Österreich übernehmen. Er löst Bernhard Ramsauer ab, der in den Aufsichtsrat wechseln wird, wie die LLB am Dienstag mitteilte.