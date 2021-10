Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway rechnet 2022 mit niedrigerem Verlust

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will im kommenden Jahr den operativen Verlust reduzieren. 2022 soll sich die operative Marge deutlich verbessern, wird aber weiter negativ bleiben. Ein konkretes Ziel für die Rückkehr in die Gewinnzone nannte der Delivery-Hero-Konkurrent am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung nicht. Es hiess lediglich, dass mittelfristig eine Marge von fünf Prozent gemessen am Bruttotransaktionsvolumen (GTV) erreicht werden soll.