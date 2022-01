Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway verfehlt bei Bestellungen Expertenerwartung

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway ist im vierten Quartal nicht mehr so stark gewachsen wie zuletzt. Die Zahl der Aufträge sei im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf knapp 274 Millionen gestiegen, teilte der Delivery-Hero-Konkurrent am Mittwoch in Amsterdam mit. Experten hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Im dritten Quartal hatte Just Eat Takeaway die Zahl der Bestellungen noch um ein Viertel steigern können. Im Gesamtjahr legte die Zahl der Aufträge um ein Drittel auf rund 1,1 Milliarden zu.