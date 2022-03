Lindt & Sprüngli ernennt Adalbert Lechner zum neuen CEO

Beim Schokoladekonzern Lindt & Sprüngli kommt es schon bald zu einem Wechsel an der Spitze. Dieter Weisskopf tritt zum Jahresende als CEO zurück und wird in den Verwaltungsrat wechseln. Auf ihn folgt Adalbert Lechner, der bisher die Geschäfte in Deutschland leitete.