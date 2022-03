LLB ernennt Marius Virmond zum Leiter Digital Transformation

Virmond war in den vergangenen sieben Jahren als Berater bei Deloitte tätig und leitete Digitalisierungsprojekte für Banken in der Schweiz und in Europa, wie die LLB am Freitag mitteilte. Davor arbeitete er rund neun Jahre lang für Bain & Company in München, Sydney und Zürich in der Strategieberatung.

Mit dem neuen Bereich sollen in der LLB-Gruppe digitale Angebote und Kernprozesse weiterentwickelt werden. Als Leiter Digital Transformation sei Virmond auch verantwortlich für das Transformationsprogramm "LLB.ONE". Unter anderem sollen interne Schlüsselprozesse harmonisiert und automatisiert werden. In den nächsten fünf Jahren werden dafür 100 Millionen Franken investiert.

