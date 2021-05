LLB-Generalversammlung stimmt allen VR-Anträgen zu - Guter Start ins Jahr

Die Aktionäre der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) haben an der Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Die Gruppe sei gut in das Jahr 2021 gestartet und könne auf ein gutes erstes Quartal zurückblicken, teilte das Geldinstitut am Freitagabend in einem Communiqué mit.