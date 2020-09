LLB lanciert ebenfalls Saron-Hypotheken

Die Saron-Hypotheken mit Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren lösen die bisherigen Libor-Hypotheken ab, wie die LLB am Mittwoch mitteilte. Wie seit längerem bekannt, ist die Ermittlung des als manipulationsanfällig geltenden Libor nur noch bis Ende 2021 gesichert.

Um ihren Kunden eine "Kostensicherheit" zu bieten, wird die LLB bei Saron-Finanzierungen grundsätzlich den Zinssatz vorgängig bekanntgeben. Dieser soll jeweils sieben Bankwerktage vor Beginn der Zinsperiode auf Basis der vergangenen Saron-Tagessätze fixiert werden. Für Firmenkunden in der Schweiz und Liechtenstein sowie Privatkunden in der Schweiz bietet die LLB auf Wunsch aber auch eine Variante an, bei welcher der effektive Zins erst kurz vor Ablauf der Zinsperiode fixiert wird.

tp/ys

(AWP)