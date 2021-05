Die LLB Swiss Investment, die Fondstochter der LLB-Gruppe, hat den Fondsexperten Markus Fuchs in den Verwaltungsrat berufen. Er war von 2013 bis Ende 2020 Geschäftsführer des Branchenverbands Asset Management Association Switzerland (AMAS) und tritt die Nachfolge von Hans Stamm an, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte.