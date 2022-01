Logitech-Aktien dank starkem Weihnachtsgeschäft mit deutlicher Kurserholung

Um 09.50 Uhr gewinnen Logitech bei hohen Volumina 9,5 Prozent auf 72,66 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert hingegen "nur" knapp 0,5 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.

Die Valoren von Logitech hatten in den vergangenen Wochen einen schweren Stand. Bis am Vorabend summierten sich die Verlust seit Anfang Jahr auf fast 14 Prozent. Und von Kursen von gegen 125 Franken, wie sie noch im letzten Sommer erreicht wurden, können die Investoren nur noch träumen.

Schuld sind mitunter die Kursverluste bei den Technologiewerten in New York, losgetreten von den zuletzt steigenden Zinsen. Diese gelten als Gift für dieses Börsensegment.

Doch nun hat Logitech laut Analysten mit den Zahlen einen Kontrapunkt gesetzt. Der Experte der ZKB schreibt von einem "sehr starken Weihnachtsquartal".

Selbst die höchsten Umsatzschätzungen seien um fast 10 Prozent übertroffen worden, heisst es an anderer Stelle. Eher etwas enttäuscht zeigt man sich in Expertenkreisen einzig vom Umsatzbeitrag aus den Kategorien Audio-PC and Wearables und Tablet & Others. Alle anderen Produktkategorien hätten überzeugt.

Stark fällt das vorliegende Ergebnis auch in Sachen EBIT und Reingewinn aus, wobei die Brutto-Marge im Jahresvergleich weniger stark zurückging, als Analysten dies befürchtet hatten.

Das überzeugende Weihnachtsquartal erlaubt es Logitech nun, sowohl die Wachstums- als auch die Gewinnvorgaben für das Gesamtjahr nach oben anzupassen. UBS-Analyst Jörn Iffert beurteilt die neuen Jahresvorgaben im Hinblick auf das Schlussquartal gleichwohl als eher konservativ. Seines Erachtens dürften die Konsensschätzungen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen.

Sein Berufskollege Michael Föth von der Bank Vontobel fühlt sich vom überzeugenden Abschneiden im zurückliegenden Quartal in seiner positiven Haltung für das Unternehmen und dessen Aktien bestätigt. Er sieht das Ende der Fahnenstange trotz der aktuellen Kursgewinne auch noch lange nicht erreicht. Sein Kursziel von 147 Franken entspricht rund einer Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Niveau.

rw/uh

(AWP)