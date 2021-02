Logitech schaltet Werbung am "Super-Bowl" und bei den "Grammy Awards"

Die Werbekampagne werde im Fernsehen, auf sozialen Plattformen und via Streaming-Apps lanciert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Ausserdem werde am kommenden "Super Bowl", dem Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga, ein Spot von 60 Sekunden ausgestrahlt. Auch bei der diesjährigen Verleihung "Grammy Awards" sei ein Slot von 30 Sekunden gebucht worden.

Werbebudget von 700 Millionen US-Dollar

Die Umsätze des Computerzubehör-Herstellers sind während der Coronakrise regelrecht explodiert. So sprang der Umsatz etwa im Weihnachtsquartal um satte 85 Prozent auf 1,67 Milliarden Franken. Vor allem bei Tablets, PC-Webcams und im Bereich Gaming stiegen die Erträge kräftig an.

Nach Einschätzung von Analysten muss Logitech nun grosse Anstrengungen leisten, um dieses Niveau auch im laufenden Jahr zu halten. Die Auslagen für die Werbung während des "Super Bowl" beziffert ein Experte der Credit Suisse - inklusive Produktionskosten - auf 15 bis 20 Millionen US-Dollar. Das seien rund 0,4 Prozent des Jahresumsatzes. Das gesamte Marketing-Budget von Logitech für 2021 liege bei schätzungsweise 700 Millionen US-Dollar.

an/ra

(AWP)