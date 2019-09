Lombard Odier ernennt Andreas Arni zum neuen Geschäftsleiter Zürich

Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat Andreas Arni per 1. Dezember 2019 zum Leiter der Zürcher Geschäftsstelle ernannt. Arni werde zudem von dort aus die neu geschaffene Position des Leiters des Schweizer Inlandsgeschäfts übernehmen und die Teams in Genf, Zürich, Lausanne, Vevey und Freiburg leiten, teilte das Institut am Donnerstag mit.