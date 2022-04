Londoner Flughafen Heathrow rechnet auch 2022 mit Verlust

Trotz des Endes aller Corona-Regeln in Grossbritannien rechnet der Flughafen London-Heathrow auch dieses Jahr mit einem Verlust. Der grösste britische Airport erhöhte zwar seine Kalkulation für das laufende Jahr um gut 7 Millionen Passagiere auf 52,8 Millionen Reisende. Das sind aber nur rund zwei Drittel des Werts vor der Pandemie, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Zwar sei nach einem schwächer als erwarteten Jahresstart die Zahl der Reisenden im März gestiegen. Dennoch blickt der Airport sorgenvoll in die Zukunft.