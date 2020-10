Lonza-Aktien legen nach Strategie-Update gegen den schwachen Trend zu

Die Aktien des Pharmazulieferers Lonza legen am Donnerstag im frühen Geschäft gegen den Trend zu und stehen an der Spitze des SMI. Die am Morgen präsentierte Neuausrichtung im Zusammenhang mit dem Investorentag reisst die Kommentatoren zwar nicht vom Sockel, wird aber dennoch insgesamt gelobt. Die neue Strategie für die Zeit nach der endgültigen Trennung vom Chemiegeschäft (Sparte LSI) beinhalte keine grossen Überraschungen, so der Tenor unter Analysten.