Lonza ermittelt Auswahl an möglichen LSI-Käufern

Den seit dem Sommer vorangetriebenen Verkauf des Geschäfts mit Spezialchemikalien stellt Lonza nun für das erste Quartal 2021 in Aussicht. Die Devestition werde es Lonza ermöglichen, sich auf das Healthcare-Kerngeschäft zu konzentrieren, hiess es weiter.

Bereits im Vorfeld hatte sich Lonza eine neue Organisationsstruktur verpasst, die nun per 1. Januar in Kraft getreten sei. Lonzas Geschäft ist nun in vier Hauptdivisionen gegliedert. Im Zuge der Reorganisation werden zudem Claude Dartiguelongue, Gordon Bates und Jean-Christophe Hyvert neu in die Geschäftsleitung des Unternehmens berufen.

ra/rw

(AWP)