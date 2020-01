Schüpbach kommt von Emavant, wo er als Leiter Strategy and Operations tätig war. Zudem war er zuvor in leitenden Positionen bei Syngenta und Novartis tätig, wie es weiter heisst.

Lonza und Chr. Hansen hatten im vergangenen Sommer das 50/50 Joint Venture Bacthera gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Basel stellt in der Schweiz und Dänemark Biotherapeutika her. Das Investitionsvolumen wurde über einen Zeitraum von drei Jahren auf 90 Millionen Euro beziffert.

yr/rw

(AWP)