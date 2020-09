Lonza-Partner Moderna gründet Handelsniederlassung in der Schweiz

Der Schweizer Staatsbürger verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie - hauptsächlich bei Eli Lilly, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.

In seiner Funktion als Leiter Schweiz werde er ein Team aufbauen, das Funktionen wie medizinische und regulatorische Angelegenheiten, die Beziehung zu den Behörden, Preisgestaltung, Rückerstattungen, Marktzugang und Verkauf für den Schweizer Markt abdecken soll.

Moderna ist in der Schweiz vor allem für seine Forschung an einem Corona-Impfstoff in Zusammenarbeit mit dem Basler Unternehmen Lonza bekannt: Anfang August sicherte sich der Bund 4,5 Millionen Dosen eines künftigen Impfstoffs und schloss dazu einen Vertrag mit Moderna ab. Lonza soll bekanntlich den Wirkstoff dafür herstellen.

jl/hr

(AWP)