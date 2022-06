Der Pharmazulieferer Lonza hat den im Sommer 2020 angekündigten Bau eines Entwicklungszentrums für Inhalatoren in den USA abgeschlossen. Am Standort Bend im Bundesstaat Oregon entwickelt das Unternehmen Inhaltsstoffe und Partikel für Trockensprays (spray dried dispersion, SDD) und Trockenpulverinhalatoren (dry powder inhaler, DPI), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.