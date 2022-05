Das Abkommen zwischen Lonza und IBF läuft über zwei Jahre, wie die beiden Unternehmen am Dienstag gemeinsam mitteilten. Lonza erhält so einerseits Zugang zum Netzwerk der Gesellschaften von IBF in Israel oder mit israelischem Bezug, während andererseits IBF vom Knowhow in der Entwicklung und Produktion von Medikamenten profitiert.

