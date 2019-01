Der Entscheid sei "in Übereinstimmung mit den Präferenzen der Aktionäre" gefällt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das letzte qualitative Business Update wird Lonza daher am 18. April für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.

Wie es weiter heisst, wird Verwaltungsrat Antonio Trius an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stehen.

ra/rw

(AWP)