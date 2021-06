Lonza werde ValenzaBio in der Entwicklung innovativer Therapien am chinesischen Standort in Guangzhou unterstützen, heisst es weiter. Dabei bereite das US-Unternehmen den Kandidaten VB421 derzeit auf klinische Studien zur Behandlung einer Schilddrüsenerkrankung vor. Die Studien sollen in der ersten Hälfte 2022 beginnen.

