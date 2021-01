Mit dem Neubau eines Hochregallagers nimmt die Lufthansa den Umbau ihres Frachtzentrums am Frankfurter Flughafen in Angriff. Der Aufsichtsrat habe das Infrastrukturprogramm mit Investitionen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich beschlossen, teilte die Tochtergesellschaft Lufthansa Cargo AG am Donnerstag mit.