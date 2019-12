Lufthansa bremst Verdi-Streik in Grossküchen juristisch aus

(Neu: Aussagen Verdi-Verhandlungsführerin Wesenick) - Der Verdi-Streik in den Lufthansa -Grossküchen an den Flughäfen Frankfurt und München ist ins Leere gelaufen. Der Lufthansa-Konzern hat den auf diesen Donnerstag beschränkten Arbeitskampf mit einer Einstweiligen Verfügung stoppen lassen. Das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigte am Donnerstag nach einer mündlichen Verhandlung seine vorläufige Entscheidung vom Vortag, dass der Verdi-Streikaufruf gegen die Friedenspflicht verstösst.