Lufthansa Cargo erwartet viele Impfstoff-Flüge - Eine Million Dosen pro Jet

Die Frachtfluglinie Lufthansa Cargo stellt sich auf den Transport von grossen Mengen tiefgekühlter Corona-Impfstoffe ein. "Dank des jüngsten Ausbaus unserer Bodeninfrastruktur können wir auch grössere Volumina abwickeln und weltweit transportieren und unsere Kunden dabei unterstützen, die Kühlkette einzuhalten", sagte Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber am Montag laut Mitteilung in Frankfurt. Einer Sprecherin zufolge rechnet das Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen mit entsprechenden Transportaufträgen.