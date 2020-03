Lufthansa-Konzern streicht Flugplan um 150 Jets zusammen

(Ausführliche Fassung) - Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Luftverkehr werden immer heftiger. Der Lufthansa -Konzern hat am Mittwoch seinen Flugplan kurzfristig um die Kapazität von rund 150 Flugzeugen gestutzt. Damit wurden Ankündigungen aus der vergangenen Woche umgesetzt und die Personalvertretungen über die konkreten Massnahmen informiert, wie ein Unternehmens-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt bestätigte.