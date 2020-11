Lufthansa sammelt mit Wandelanleihe 600 Millionen Euro ein

(neu: Platzierung beendet, endgültige Konditionen) - Die Fluggesellschaft Lufthansa hat sich während der Börseneuphorie um einen möglichen Corona-Impfstoff billiger frisches Geld von Anlegern besorgt als zunächst gedacht. Der vom Staat gerettete MDax-Konzern sammelte mit der Ausgabe einer Wandelanleihe 600 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern ein, wie er am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Zinssatz liegt bei 2,0 Prozent pro Jahr. Am Morgen hatte der Konzern noch damit gerechnet, den Geldgebern einen Zinssatz von 2,25 bis 2,75 Prozent bieten zu müssen.