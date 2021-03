Lufthansa-Tochter Eurowings stationiert Flugzeuge am BER

Die Fluggesellschaft Eurowings stationiert drei Flugzeuge am BER und verlegt damit gut 100 Arbeitsplätze an den Standort. Nach der Eröffnung der neuen Basis mit drei Airbus-Mittelstreckenjets im April soll es unter anderem täglich bis zu drei Verbindungen mit Köln, Düsseldorf und Stuttgart geben, wie die Lufthansa-Tochter am Montag ankündigte. Geplant sind Flüge am frühen Morgen und am Abend.