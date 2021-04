Lufthansa will exklusive Services beibehalten

Die Lufthansa will trotz der Corona-Einbussen an ihren exklusivsten Service-Angeboten festhalten. "Wir planen aktuell eine neue Generation der First Class", sagte Vorstandsmitglied Christina Foerster dem "Handelsblatt" (Freitag). Auch das momentan geschlossene First-Class-Terminal in Frankfurt und der HON Circle für besonders aktive Vielflieger blieben erhalten, versicherte die Managerin.