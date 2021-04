Lufthansa will Vorkasse für Flugtickets beibehalten

Der Lufthansa -Konzern will die Vorkasse für Flugtickets beibehalten. Diese sei wie bei der Bahn, dem öffentlichen Nahverkehr oder Veranstaltungen weltweit gängige Praxis und nutze Fluggesellschaften und Kunden gleichermassen, schreibt der Konzern am Montag in seinem aktuellen "Politikbrief spezial".