Luxusgüterkonzern LVMH spürt Auftrieb - 'Vorsichtig zuversichtlich' für 2021

Die Geschäfte beim französischen Luxusgüterkonzern LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton) erholen sich schrittweise von der Corona-Flaute. Im Schlussquartal belebte sich wie schon im vorangehenden Jahresviertel vor allem die Nachfrage in der Hauptsparte Mode und Lederwaren. Treiber der Erholung waren Asien und die USA, während das Europa-Geschäft weiterhin krisenbelastet blieb, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, lagen die Konzernerlöse daher im vierten Quartal um drei Prozent unter dem Vorjahreswert.