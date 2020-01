Luxusgüterkonzern LVMH steigert Umsatz etwas weniger als erwartet

Im Gesamtjahr 2019 stiegen die Umsätze von 46,83 Milliarden Euro im Vorjahr auf 53,67 Milliarden Euro. Organisch wuchsen sie im Jahresvergleich um 12 Prozent. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft lag im Gesamtjahr wie von Analysten erwartet bei 11,5 Milliarden Euro. Dies ist ein Anstieg von 15 Prozent. Das Unternehmen schlägt eine Dividende von 6,80 Euro je Aktie vor. Das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

"Europa und die Vereinigten Staaten verzeichneten im Laufe des Jahres ein gutes Wachstum, ebenso wie Asien, trotz eines schwierigen Umfelds in Hongkong in der zweiten Hälfte des Jahres 2019", heisst es in der Mitteilung. Man sei für das Jahr 2020 "vorsichtig optimistisch". Man wolle im Bereich der Luxusgüter seine führende Stellung stärken./jsl/he

(AWP)