Die US-Kaufhauskette Macy's bleibt nach dem starken Geschäftseinbruch in der Corona-Pandemie auf Erholungskurs. Im Weihnachtsquartal wuchs der flächenbereinigte Absatz im Jahresvergleich um 28 Prozent, wie Macy's am Dienstag in New York bekanntgab. Der Nettogewinn legte von 160 Millionen auf 742 Millionen Dollar (654 Mio Euro) zu. Damit übertraf Macy's die Erwartungen klar.