Madrid will die Zahl privater Ferienwohnungen im Zentrum der Stadt drastisch limitieren. Die Stadtverwaltung beschloss am Mittwoch mehrere Massnahmen, darunter vor allem, dass nur noch solche Wohnungen an Touristen vermietet werden dürfen, die über einen separaten Eingang zu erreichen sind. In der Praxis bekämen damit künftig 95 Prozent aller Wohnungen keine Lizenz mehr zur Nutzung als Touristenunterkunft, berichtete die Zeitung "El País". Die Massnahme sei nötig, weil der Massentourismus in der Stadt mittlerweile überhand nehme, sagte der Verantwortliche für nachhaltige Stadtentwicklung, José Manuel Calvo.